Жители Минска заблокировали движение транспорта в районе места гибели участника митингов

Жители Минска заблокировали движение транспорта в районе станции метро "Пушкинская", где погиб участник митингов Александр Тарайковский. Об этом сообщает РИА "Новости", видео с места активно публикуются в Сети.

На кадрах видно, что участники акции солидарности заняли правую сторону улицы Притыцкого. В руках они держат светящиеся шары, у некоторых можно увидеть цветы. При этом проезжающие мимо автомобилисты приветствуют собравшихся сигналами своих машин и громким криком.

#Minsk #Pushkin station right now, people are gathering at the place where just few days ago their friends were repressed and even killed. #Belarus pic.twitter.com/4PY5LUzY4x — Belarus Free Theatre (@BFreeTheatre) August 13, 2020

Кроме того, можно услышать, как участники акции начинают выкрикивать: "Выпускай!" Немало людей вышло и на проезжую часть. При этом акция проходит мирно, без вмешательства сотрудников правоохранительных органов.