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Жители Минска заблокировали движение транспорта в районе места гибели участника митингов

Автомобилисты в ответ на это громко сигналят тем, кто с цветами и шариками в руках собрался на тротуарах.

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Жители Минска заблокировали движение транспорта в районе станции метро "Пушкинская", где погиб участник митингов Александр Тарайковский. Об этом сообщает РИА "Новости", видео с места активно публикуются в Сети.

На кадрах видно, что участники акции солидарности заняли правую сторону улицы Притыцкого. В руках они держат светящиеся шары, у некоторых можно увидеть цветы. При этом проезжающие мимо автомобилисты приветствуют собравшихся сигналами своих машин и громким криком.

Кроме того, можно услышать, как участники акции начинают выкрикивать: "Выпускай!" Немало людей вышло и на проезжую часть. При этом акция проходит мирно, без вмешательства сотрудников правоохранительных органов.

Даже скорые сигналят. В центре Минска вспоминают погибшего участника митингов

Ранее на этом месте побывали послы стран ЕС и тоже возложили букеты.

Напомним, в Белоруссии уже который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

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