"Нам не нужна война". Лукашенко пообещал разобраться со всеми задержаниями после выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что необходимо разобраться по всем фактам задержаний во время протестных акций в Минске и других городах республики, заявила председатель верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова.

— Нам не нужна драка. Не нужна война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идёт интенсивная работа в этом направлении, — приводит её слова телеграм-канал "Пул первого".

Ранее Верховный суд Белоруссии обнародовал список людей, арестованных в Минске в ходе протестов 11 августа. Решение опубликовать перечень было принято в связи с многочисленными обращениями граждан в суды белорусской столицы.