"Нам не нужна война". Лукашенко пообещал разобраться со всеми задержаниями после выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что необходимо разобраться по всем фактам задержаний во время протестных акций в Минске и других городах республики, заявила председатель верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова.
— Нам не нужна драка. Не нужна война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идёт интенсивная работа в этом направлении, — приводит её слова телеграм-канал "Пул первого".
Глава МВД Белоруссии заявил, что берёт на себя ответственность за травмы случайных людей на акциях протестаМинистр отметил, что за трое суток на правоохранителей совершили 11 сознательных наездов.
Ранее Верховный суд Белоруссии обнародовал список людей, арестованных в Минске в ходе протестов 11 августа. Решение опубликовать перечень было принято в связи с многочисленными обращениями граждан в суды белорусской столицы.
Напомним, в Белоруссии пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах.