Даже скорые сигналят. В центре Минска вспоминают погибшего участника митингов

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Неравнодушные жители Минска несут цветы к станции метро "Пушкинская", чтобы выразить своё отношение к действиям силовиков, которые разгоняли протесты после выборов президента страны, и почтить память мужчины, который погиб во время митингов.

В течение дня в район, где проходит акция, приходило всё больше и больше людей. Начиналось всё с небольших групп, но к вечеру возле трассы собралась внушительная толпа. Люди стоят с цветами, им в знак солидарности сигналят машины, и даже сотрудники скорой помощи, проезжая мимо, не забыли нажать на клаксон.

Цветы у людей не только в руках, забор с обеих сторон на улице Притыцкого уставлен букетами, протестующие встали вдоль него с поднятыми вверх руками.

Сегодня СМИ назвали имя погибшего во время протестов в Минске. Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели мужчины в ходе столкновения с силовиками.

Ранее в этот же день в спальном микрорайоне Уручье на окраине Минска прошла акция. Десятки жителей белорусской столицы с цветами и флагами выстроились в так называемую цепочку солидарности.