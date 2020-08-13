Протест с цветами. Лайф снял с коптера "цепочку солидарности" на окраине Минска

Видео © LIFE

В спальном микрорайоне Уручье на окраине Минска прошла акция. Десятки жителей белорусской столицы выстроились в так называемую цепочку солидарности.

Местом проведения стала оживлённая шестиполосная автомагистраль. Молодые девушки, парни, женщины в возрасте и пожилые мужчины взяли в руки цветы и встали на газоне, который отделяет дворовую дорогу и шумную трассу. В основном местные жители принесли с собой белые цветы, но были и те, кто не поленился захватить флаг страны.

Ранее десятки рабочих Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) вышли на забастовку, однако в пресс-службе предприятия утверждают, что никаких волнений нет. Кроме того, вот уже несколько дней у центра изоляции правонарушителей в Минске собираются волонтёры и те, кто ищет своих родственников, которые не вернулись после акций протеста.