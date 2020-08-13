Протест с цветами. Лайф снял с коптера "цепочку солидарности" на окраине Минска

Видео © LIFE
В спальном микрорайоне Уручье на окраине Минска прошла акция. Десятки жителей белорусской столицы выстроились в так называемую цепочку солидарности.
Местом проведения стала оживлённая шестиполосная автомагистраль. Молодые девушки, парни, женщины в возрасте и пожилые мужчины взяли в руки цветы и встали на газоне, который отделяет дворовую дорогу и шумную трассу. В основном местные жители принесли с собой белые цветы, но были и те, кто не поленился захватить флаг страны.
В Белоруссии опубликовали список арестованных в Минске в ходе протестовПеречень насчитывает более 560 фамилий.
Ранее десятки рабочих Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) вышли на забастовку, однако в пресс-службе предприятия утверждают, что никаких волнений нет. Кроме того, вот уже несколько дней у центра изоляции правонарушителей в Минске собираются волонтёры и те, кто ищет своих родственников, которые не вернулись после акций протеста.
Напомним, после президентских выборов в Белоруссии, согласно официальным результатам которых действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, в городах страны начались протесты, не утихающие пятые сутки.