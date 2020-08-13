Политическая окраска. Под Минском появилось сено цветов флага белорусской оппозиции — видео

Видео © LIFE

В Белоруссии даже сено стало носить политическую окраску. Стога, покрашенные в цвета одного из исторических национальных символов белорусов, появились у дороги на подъездах к Минску.

Напомним, в столице республики продолжаются протестные акции. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, лидером которых ЦИК назвал Александра Лукашенко. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые применяют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки, жгут костры. Днём протесты проходят в мирной форме, жители выстраиваются в "цепи солидарности".