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Политическая окраска. Под Минском появилось сено цветов флага белорусской оппозиции — видео

Ранее к протестам в столице республики присоединился Бэтмен.

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Видео © LIFE

В Белоруссии даже сено стало носить политическую окраску. Стога, покрашенные в цвета одного из исторических национальных символов белорусов, появились у дороги на подъездах к Минску.

Напомним, в столице республики продолжаются протестные акции. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, лидером которых ЦИК назвал Александра Лукашенко. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые применяют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки, жгут костры. Днём протесты проходят в мирной форме, жители выстраиваются в "цепи солидарности".

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Основной посыл протестов — остановить насилие в отношении мирных граждан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве обеспокоены ситуацией, сложившейся в республике на сегодняшний день.

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