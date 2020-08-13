МИД Германии вызвал посла Белоруссии для разговора о выборах в республике

После Белоруссии в Берлине Дениса Сидоренко вызвали сегодня в МИД Германии, где разъяснили ему позицию ФРГ о ходе президентских выборов в республике. Об этом сообщает таблоид BILD.

Отмечается, что встреча состоялась во второй половине дня. Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что "брутальное обращение, аресты мирных протестующих, журналистов" неприемлемы в Европе настоящего времени.

По его словам, всё это "абсолютно очевидно", а Евросоюз должен провести консультации о том, как реагировать на происходящее в Белоруссии. Он напомнил, что в последние годы ЕС в связи с улучшением ситуации с соблюдением демократических принципов смягчал санкции против властей республики.