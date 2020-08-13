МИД Германии вызвал посла Белоруссии для разговора о выборах в республике

После Белоруссии в Берлине Дениса Сидоренко вызвали сегодня в МИД Германии, где разъяснили ему позицию ФРГ о ходе президентских выборов в республике. Об этом сообщает таблоид BILD.
Отмечается, что встреча состоялась во второй половине дня. Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что "брутальное обращение, аресты мирных протестующих, журналистов" неприемлемы в Европе настоящего времени.
По его словам, всё это "абсолютно очевидно", а Евросоюз должен провести консультации о том, как реагировать на происходящее в Белоруссии. Он напомнил, что в последние годы ЕС в связи с улучшением ситуации с соблюдением демократических принципов смягчал санкции против властей республики.
Глава МВД Белоруссии заявил, что берёт на себя ответственность за травмы случайных людей на акциях протестаМинистр отметил, что за трое суток на правоохранителей совершили 11 сознательных наездов.
Напомним, в Белоруссии уже который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить. С начала акций задержано уже около семи тысяч человек.