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Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи

Тренер также должен уплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

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Фото © ФК "Рубин"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого на два матча за оскорбление судьи.

Отмечается, что на один из двух поединков наставник дисквалифицирован условно с испытательным сроком до окончания чемпионата.

Кроме того, Леонид Слуцкий должен будет уплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

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Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий призвал пожизненно дисквалифицировать судью.

Сам тренер "Рубина" в интервью клубной пресс-службе рассказал, что согласен с решением комиссии.

Меня не может устроить или не устроить это решение. Я согласен с решением комиссии. Всё прошло максимально корректно. Могу только выразить благодарность членам комитета, — подчеркнул Слуцкий.

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Журналист Александр Шмурнов во время матча "Спартака" и "Сочи" обрушил гневную тираду на судейский корпус и весь Российский футбольный союз. Истерика комментатора вызвала негативную реакцию у болельщиков и клубов РПЛ. Руководство канала тоже не осталось в стороне, отстранив его от ближайших эфиров.

Напомним, в перерыве матча "Рубин" — "Локомотив" судья Сергей Иванов удалил главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого. Арбитр показал красную карточку наставнику за бурные споры в подтрибунном помещении. Причиной недовольства тренера стало то, что Иванов не назначил пенальти в ворота московского клуба и не показал жёлтую карточку Маринато Гильерме — голкипер сбил с ног игрока "Рубина".

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