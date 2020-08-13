Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого на два матча за оскорбление судьи.
Отмечается, что на один из двух поединков наставник дисквалифицирован условно с испытательным сроком до окончания чемпионата.
Кроме того, Леонид Слуцкий должен будет уплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
"Рубин" остался в гневе от судейства Иванова и назвал арбитра лучшим игроком матча с "Локомотивом"Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий призвал пожизненно дисквалифицировать судью.
Сам тренер "Рубина" в интервью клубной пресс-службе рассказал, что согласен с решением комиссии.
— Меня не может устроить или не устроить это решение. Я согласен с решением комиссии. Всё прошло максимально корректно. Могу только выразить благодарность членам комитета, — подчеркнул Слуцкий.
"Это произвол!" Комментатора "Матч ТВ" отстранили от эфиров за истерику на матче "Спартака"Журналист Александр Шмурнов во время матча "Спартака" и "Сочи" обрушил гневную тираду на судейский корпус и весь Российский футбольный союз. Истерика комментатора вызвала негативную реакцию у болельщиков и клубов РПЛ. Руководство канала тоже не осталось в стороне, отстранив его от ближайших эфиров.
Напомним, в перерыве матча "Рубин" — "Локомотив" судья Сергей Иванов удалил главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого. Арбитр показал красную карточку наставнику за бурные споры в подтрибунном помещении. Причиной недовольства тренера стало то, что Иванов не назначил пенальти в ворота московского клуба и не показал жёлтую карточку Маринато Гильерме — голкипер сбил с ног игрока "Рубина".