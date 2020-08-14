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Регион
Опубликовано 14 августа 2020, 01:37

Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи

Тренер также должен уплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого на два матча за оскорбление судьи.

Отмечается, что на один из двух поединков наставник дисквалифицирован условно с испытательным сроком до окончания чемпионата.

Кроме того, Леонид Слуцкий должен будет уплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

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Сам тренер "Рубина" в интервью клубной пресс-службе рассказал, что согласен с решением комиссии.

Меня не может устроить или не устроить это решение. Я согласен с решением комиссии. Всё прошло максимально корректно. Могу только выразить благодарность членам комитета, — подчеркнул Слуцкий.

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Напомним, в перерыве матча "Рубин" — "Локомотив" судья Сергей Иванов удалил главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого. Арбитр показал красную карточку наставнику за бурные споры в подтрибунном помещении. Причиной недовольства тренера стало то, что Иванов не назначил пенальти в ворота московского клуба и не показал жёлтую карточку Маринато Гильерме — голкипер сбил с ног игрока "Рубина".

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Фото © ФК "Рубин"

Иван Косицын
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