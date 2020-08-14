Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи

Тренер также должен уплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого на два матча за оскорбление судьи.

Отмечается, что на один из двух поединков наставник дисквалифицирован условно с испытательным сроком до окончания чемпионата.

Кроме того, Леонид Слуцкий должен будет уплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Сам тренер "Рубина" в интервью клубной пресс-службе рассказал, что согласен с решением комиссии.

— Меня не может устроить или не устроить это решение. Я согласен с решением комиссии. Всё прошло максимально корректно. Могу только выразить благодарность членам комитета, — подчеркнул Слуцкий.