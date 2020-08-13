"Это произвол!" Комментатора "Матч ТВ" отстранили от эфиров за истерику на матче "Спартака"

Назначение Александра Шмурнова на матч "Спартака" и "Сочи" изначально было неоднозначным решением. Всё из-за той самой истории с Кокориным и Мамаевым. Комментатор жаждал для футболистов не только уголовного наказания, а пожизненного отстранения от футбола. В матче "Спартак" — "Сочи" за красно-белых как раз должен был дебютировать Александр Кокорин. Пикантности ситуации добавляло ещё и то, что Шмурнов — фанат "Спартака", а вот Кокорина он, мягко говоря, не любит.

Тут такая штука, Ром: либо этих зверьков отстранят от футбола, либо я отстранюсь от футбола и всех мальчишек и всю страну призову отстраниться вместе со мной. Вот такие дела... — Александр Шмурнов (@AShmurnov) October 10, 2018

Болельщики ожидали, что, если форвард выйдет на поле, это может вызвать неадекватную реакцию комментатора. Кокорин в итоге пропустил игру из-за повреждения, но повод для истерики журналиста всё равно нашёлся. Шмурнов был адски недоволен двумя пенальти, которые назначили в ворота москвичей, из-за чего стал откровенно негодовать прямо во время прямого эфира.

Осталось Казарцеву назначить ещё третий пенальти. Удалить нескольких игроков "Спартака", может быть, чтобы неповадно было. Чтобы они не спорили. Это был футбол. И это был произвол. На мой взгляд, статистика у этого матча одна. Казарцев назначил два пенальти. "Спартак" вёл 2:0. Обоих пенальти, на мой взгляд, не было Александр Шмурнов

В перерыве матча редакторы "Матч ТВ", судя по диалогу, дискутировали со Шмурновым по поводу его правдорубства. Комментатор остался при своём мнении.

Шмурнову @AShmurnov в перерыве редактор (?) предъявил за то, что (грубо говоря) не соглашался с первым пенальти в ворота @fcsm_official Спартака))

Смотреть со звуком. pic.twitter.com/wTvOIzsSy4 — Александр Занфиров (@Zanfi25) August 9, 2020

Продолжил Шмурнов уже в своём твиттер-аккаунте, где взял на себя смелость предложить руководителям "Спартака" план действий. В том числе комментатор посоветовал красно-белым сняться с чемпионата ещё до того, как об этом заявил Леонид Федун.

На месте руководителей Спартака я бы задумался над тем, чтобы сняться с чемпионата. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 9, 2020

Кроме того, комментатор даже расписал план действий для РФС, который помог бы урегулировать скандал.

Переигровка матча с "Сочи" в ближайшую дату еврокубков. Проверка всех судей, которые приняли явные решения против "Спартака", и выяснение причин. Назначение на ближайшие матчи "Спартака" иностранных арбитров из государств, с которыми у России открыты границы.

Риторика журналиста мало кому пришлась по душе. Болельщики встретили её вот такими комментариями: — "Шмурнов, это за гранью! Надеюсь, РФС или кто там говорящих голов контролирует, отреагируют, Шмурнов?", За что нам всё это", "Какой же Шмурнов невыносимый", "Шмурнов так работу потеряет", "Бедный Шмурнов, у него сейчас инфаркт будет", "Понятно, что это не пенальти, но что себе позволяет Шмурнов? Почему я вообще должен слушать его возмущение?" — негодовали болельщики.

Коллеги по цеху тоже остались не в восторге.

— Непопулярное, видимо, мнение, но уверен, что если комментатор открыто болеет за какую-то команду и не в состоянии контролировать свои эмоции и быть объективным, то на матчах своей команды он работать не может, — написал журналист Василий Конов, который, кстати, болеет за вечных противников "Спартака" — московский ЦСКА.

Шмурнов не успокоился и заявил, что будет и дальше бороться за справедливость. Пообещал лишь не вспоминать про "Спартак" в матче Лиги чемпионов "Аталанта" — ПСЖ, который ему предстояло комментировать.

В матче Аталанта - ПСЖ не будет ни слова о Спартаке. Но в остальных эфирах и соцсетях буду продолжать и развивать тему позорного давления на клуб и откровенной фальсификации результатов. И вы не молчите, если не хотите, чтобы подобное окончательно превратилось в норму. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 10, 2020

Счёт в этом матче открыл как раз бывший игрок московского клуба Марио Пашалич, и Шмурнов наверняка бы не упустил возможности напомнить об этом зрителям, вот только в эфире комментатора уже не было. "Матч ТВ" отстранил журналиста от работы на этой игре, а также не назначил его ни на один из матчей второго тура Российской премьер-лиги.

Более того,как утверждает телеграм-канал "Инсайдлар", Шмурнов в принципе отстранён от работы на канале "Матч ТВ" по требованию руководителей клубов РПЛ. Менеджеры были недовольны работой журналиста на матче "Спартак" — "Сочи" и направили руководству канала жалобы на Шмурнова. Накануне, как утверждает инсайдер Дмитрий Клипин, руководству холдинга "Газпром-медиа" пришлось лично появиться в РФС, чтобы принести извинения за своего комментатора, которого теперь, судя по всему, ждёт увольнение.

Болельщики "Спартака" встали на защиту комментатора, который, по их мнению, виноват только в том, что сказал правду в эфире.

хотим посвятить это пост @AShmurnov



Шмурнов - один из нас. Отстранение от эфира матча Лиги Чемпионов - позор Матч ТВ. Всегда называет вещи своими именами. Но свою проф.честь не продаёт. Что симпатизирует «Спартаку» - не удивительно. Нормальный человек болеет за Спартак pic.twitter.com/m9wJorE5OJ — Adelphia_Baku (@Adelphia_Baku) August 13, 2020

Я/Мы Шмурнов — третейский судья (@genom88) August 12, 2020

большинство комментаторов: дзюба дзюба зенииитт наш зенит светило русского футбола - всем круто

шмурнов: вот судят плохо, видно же, что нет пеналя, спартак должен был победить - увольняют — тупая дефка и #славабогу (@1ove_tatarstan) August 13, 2020

Кроме того, болельщики призывают других комментаторов "Матч ТВ" проявить солидарность по отношению к коллеге, однако публичной поддержки Шмурнова в соцсетях практически нет.

С вас то смысл спрашивать в ключе "домой заявитесь". Вам что скажут, то вы и делаете. Другой вопрос, что ты не застрахован от подобного, как Шмурнов. А все молчат. Все все понимают, но молчат. "Дома, болею. Ничего не знаю, ничего слышал". Это прям золотой фонд цитат матчтв — Зарема Салихова (@zaremasalihova) August 12, 2020

Исключением стал друг Шмурнова и комментатор Первого канала Павел Занозин, который недвусмысленно намекнул, что среди коллег Шмурнова, возможно, существовала некая негласная договорённость о том, чтобы его никто не заменял на матчах Лиги чемпионов. Однако в итоге, как мы знаем, на матче работал Нобель Арустамян.

Думаю, сегодня матч «Аталанта» - «ПСЖ» должен был идти в эфире без комментатора. Но в нашей профессии каждый сам за себя. И тут ничего не поделаешь. — Павел Занозин (@zanozin) August 12, 2020

Также Шмурнова поддержал другой его товарищ — обозреватель "Спорт-Экспресса" Игорь Рабинер, который уверен, что на "Матч ТВ" можно болеть только за одну команду.

— Шмурнов, по моему убеждению, не сказал НИЧЕГО такого, за что заслуживал бы профессионального наказания. Видимо, кроме того, что в ситуации очевидного беспредела высказался за "Спартак" так, как она, ситуация, то диктовала. А то, что он болеет за "Спартак", — так любой комментатор, знаете ли, за кого-то болеет. Но в структуре "Газпром-медиа" болеть, видимо, можно только за одну команду. И это совсем даже не "Спартак", а наоборот, — пишет Рабинер в своём телеграм-канале.