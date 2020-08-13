"Эта жестокость ничем не оправдана". Белорусский боец ММА Заниевский — о протестах и задержании Кудина

— Я третий день хожу подавленный после того, как начались первые силовые разгоны демонстраций. Эта жестокость ничем не оправдана, — сказал Заниевский. — Первый порыв был — поехать к себе на родину, защищать. Но понимаю, что объективно ничем помочь не смогу. Кулаки сжимаются...

Также он прокомментировал задержание в Белоруссии хорошо знакомого российским фанатам бойца Алексея Кудина. По неподтверждённым данным, Алексей принял участие в массовых протестах и избил нескольких омоновцев, за что его и задержали.

— Он поступил как настоящий мужчина. Я слышал, что его обвиняют в причинении тяжкого вреда. Я слышал, что он сломал челюсть полицейскому. Думаю, что я бы поступил на его месте точно так же, несмотря на то что ему сейчас грозит большой тюремный срок. Я не понимаю, зачем такая жестокость. С какой жестокостью бьют протестующих! Тем более хорошо натренированные ребята бьют, скорее всего, простых людей, — сказал он. — Я его полностью поддерживаю, всех протестующих тоже. Все бойцы, мои друзья из Белоруссии, все поддерживают его. Никто не оправдывает действия силовиков.

Также он высказался о кикбоксере Дмитрии Шакуте.