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"Эта жестокость ничем не оправдана". Белорусский боец ММА Заниевский — о протестах и задержании Кудина

Боец ММА Станислав Заниевский, выступающий в К-1, родом из Белоруссии. Он живёт и тренируется в Польше. Специально для Лайфа он прокомментировал ситуацию в родной стране.

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Фото из личного архива Станислава Заниевского

Я третий день хожу подавленный после того, как начались первые силовые разгоны демонстраций. Эта жестокость ничем не оправдана, — сказал Заниевский. — Первый порыв был — поехать к себе на родину, защищать. Но понимаю, что объективно ничем помочь не смогу. Кулаки сжимаются...

Также он прокомментировал задержание в Белоруссии хорошо знакомого российским фанатам бойца Алексея Кудина. По неподтверждённым данным, Алексей принял участие в массовых протестах и избил нескольких омоновцев, за что его и задержали.

Он поступил как настоящий мужчина. Я слышал, что его обвиняют в причинении тяжкого вреда. Я слышал, что он сломал челюсть полицейскому. Думаю, что я бы поступил на его месте точно так же, несмотря на то что ему сейчас грозит большой тюремный срок. Я не понимаю, зачем такая жестокость. С какой жестокостью бьют протестующих! Тем более хорошо натренированные ребята бьют, скорее всего, простых людей, — сказал он. — Я его полностью поддерживаю, всех протестующих тоже. Все бойцы, мои друзья из Белоруссии, все поддерживают его. Никто не оправдывает действия силовиков.

Также он высказался о кикбоксере Дмитрии Шакуте.

Есть один человек, его зовут Дмитрий Шакута. Он легенда кикбоксинга и тайского бокса. Я знаю, он носит берет внутренних войск. Именно тех войск, которые непосредственно участвуют в разгоне мирных граждан. Хочу теперь к нему обратиться: ты был примером для многих молодых людей. Они равнялись на тебя, когда ты был великим спортсменом. А сейчас в кого ты превратился? В цепного пса? Я вызываю тебя на бой по правилам кикбоксинга, — сказал Заниевский.

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