Никаких гадалок и колдунов. Сотникова решила стать тренером и открыла школу фигурного катания

Обман гадалкой на два миллиона рублей, операция и официальное завершение карьеры. В последнее время информационный фон вокруг первой олимпийской чемпионки в истории отечественного женского одиночного катания Аделины Сотниковой был так себе. Судя по её активности в "Инстаграме", складывалось такое ощущение, что спортсменка вот уже шесть лет наслаждается сочинской славой и просто получает удовольствие от жизни.

К тому же совсем недавно появилась информация, что Сотникова закрутила роман с хоккеистом "Ак Барса" Амиром Мифтаховым. Так что, казалось бы, фигуристке сейчас не до серьёзных дел, но...

Ни с того ни с сего появилась информация, что Сотникова решила пойти по стопам своего бывшего тренера Евгения Плющенко и с 1 сентября открыть собственную школу фигурного катания. Sotka School будет располагаться в ледовом комплексе "Морозово" на юго-востоке Москвы.

В комплексе есть четыре ледовые площадки и зал для хореографии, а также секции хоккея и фигурного катания для детей. Кроме того, можно отправиться на массовое катание или просто арендовать лёд для персональных тренировок, что и делала сама Сотникова, когда выбирала подходящую арену для своей будущей школы. Расположение олимпийская чемпионка выбрала удачное: больше десяти километров до "Самбо-70", двадцать с лишним — до академии Плющенко, а школа ЦСКА и вовсе на другом конце Москвы. Юго-востоку действительно не хватало своей мощной школы фигурного катания.

Хотя своя секция фигурного катания в "Морозово" есть и так. Она называется "Морозко", туда принимают детей от трёх лет и просят от восьми тысяч рублей за месяц тренировок.

Пока непонятно, поглотит ли школа Сотниковой "Морозко", но планы у олимпийской чемпионки грандиозные. По словам Аделины, она больше года вынашивала эту идею и сейчас наконец-то почувствовала себя готовой к запуску масштабного проекта. Главная цель Сотниковой — дать шанс талантливым детям оказаться в большом спорте, то есть повторить её собственный путь.

— Я часто вспоминаю, как сама пришла в фигурное катание: обычный ребёнок, который просто увидел лёд, много весёлых детишек на нём и захотел попробовать так же. Меня никто не приводил за руку, на меня не давили, ни в чём не убеждали. Но ко мне отнеслись внимательно, в меня вложили усилия, время, заметили во мне определённый талант, поверили, направили в правильную сторону. И всё закрутилось. А теперь я хочу дать шанс другим детям, увидеть что-то в них, показать возможности, помочь раскрыться, выйти на результат. Хочу объяснить, во что превращаются 100% труда, усилий, желания. Мы не зря Sotka School: помимо того что Сотка — моё детское прозвище, наша задача — дать детям 100 возможностей из 100, научить идти к цели со стопроцентной отдачей, — объясняет фигуристка.

Уже на старте Сотникова хочет избежать ошибок своего бывшего наставника Плющенко. "Ангельскую" академию поначалу активно упрекали в завышенных ценах. Самый дешёвый курс стоил 60 тысяч рублей в месяц, самый дорогой — 150. Из-за этого детям из обычных семей было сложно туда пробиться — и школу Плющенко окрестили катком для элиты, где могут тренироваться разве что Гном Гномыч и дочка Романа Ротенберга Арина. Сегодня, по словам Плющенко, ценовая политика стала более гибкой и доступной: минимальная стоимость занятий — 15 тысяч рублей, а для детей-инвалидов, малоимущих или суперталантливых — вообще бесплатно.

Что касается Сотниковой, то она заявила, что хочет разрушить стереотип о том, что фигурное катание — это слишком дорогой вид спорта.

Существует стереотип, что фигурное катание — дорогой вид спорта. Я очень хочу доказать, что занятие фигурным катанием может быть доступным. У нас планируется пять базовых групп для детей разных возрастов — от 4 до 15 лет, где занятия будут стоить 10–15 тысяч в месяц Аделина Сотникова Олимпийская чемпионка 2014 года

Сотникова выступает не только в качестве менеджера, но и непосредственно будет работать с детьми на льду. Она собирается набрать две полноценные группы: с одной будет заниматься трижды в неделю, с другой — пять раз. Аделина продумала и систему стимулирования: три самых талантливых и усердных ученика смогут заниматься у неё бесплатно.

Весь тренерский состав Sotka School пока не известен, но в нём помимо Сотниковой точно будет ещё один олимпийский чемпион Сочи. Бывший фигурист Фёдор Климов, выступавший в парном катании, будет давать мастер-классы три раза в неделю.

Сотникова пока не назвала имён, но намекнула, что в тренерском составе будут и другие олимпийские чемпионы. Они будут заниматься с отдельными группами, где уровень будет выше среднего. Чтобы попасть туда, придётся не только выложить от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, но и на льду доказать собственные амбиции и мастерство.