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"Я стану сильнее". Нурмагомедов прокомментировал смерть отца

Чемпион UFC в лёгком весе в ходе пресс-конференции в Москве высказался о личной трагедии.

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Скриншот © Видеотрансляция пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова

В начале июля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. Сам боец долго не говорил о личной трагедии, но на пресс-конференции в Москве высказался о большой для себя утрате.

У кого-то кто-то всегда умирал. Для меня это тяжёлая утрата. У меня были с ним очень близкие отношения. Это мой друг, отец, тренер. Конечно, переживаю. Будет ложью, если я скажу, что мне это не мешает, — сказал Хабиб на пресс-конференции. — Возможно, эти чувства выведут меня на новый уровень, я стану сильнее. Любые испытания могут либо сломать, либо сделать сильнее. Посмотрим, как получится у меня.

"Будем вспоминать его с улыбкой". В Москве состоится турнир памяти отца Нурмагомедова

Президент промоутерской компании​ Fight​ Nights​ Global​ Камил Гаджиев анонсировал проведение 9 сентября в Москве турнира по смешанным единоборствам памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Ивент, по словам функционера, будет открыт для посещения зрителями.

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