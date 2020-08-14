"Я стану сильнее". Нурмагомедов прокомментировал смерть отца

В начале июля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. Сам боец долго не говорил о личной трагедии, но на пресс-конференции в Москве высказался о большой для себя утрате.

— У кого-то кто-то всегда умирал. Для меня это тяжёлая утрата. У меня были с ним очень близкие отношения. Это мой друг, отец, тренер. Конечно, переживаю. Будет ложью, если я скажу, что мне это не мешает, — сказал Хабиб на пресс-конференции. — Возможно, эти чувства выведут меня на новый уровень, я стану сильнее. Любые испытания могут либо сломать, либо сделать сильнее. Посмотрим, как получится у меня.