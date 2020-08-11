Ошибки прошлого. Как сейчас можно исправить кредитную историю

Что нового ждёт заёмщиков со следующего года

В 2021 году в России частично вступит в силу закон о квалифицированных бюро кредитных историй (КБКИ). Он поможет облегчить доступ банков и заёмщиков к информации об их кредитах. В результате станет проще рассчитывать показатель долговой нагрузки. По новым правилам данные о займах россиян будут храниться семь лет вместо десяти. Таким образом сократится период, в течение которого банки смогут увидеть какую-то отрицательную информацию.

Важно, что заёмщики смогут исправить свою кредитную историю в том случае, если банк отказался вносить в неё изменения или вообще исчез. Для этого потребуется решение суда, которое позволит бюро кредитных историй внести правки. Стоит отметить, что опускать руки не стоит и сейчас. Есть несколько способов улучшить свою кредитную историю, не дожидаясь вступления в силу новых изменений в закон.

Какие сейчас есть способы исправить кредитную историю

— Нужно помнить, что отметки в кредитную историю ставят не только банки, но и МФО, то есть все просрочки и проблемы с микрозаймами обязательно повлияют на дальнейший рейтинг заёмщика, — говорит эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский. — Официальная белая зарплата вкупе с хорошей кредитной историей откроет доступ к максимальному количеству выгодных кредитных продуктов.

Выправить уже существующую кредитную историю специалист рекомендует, полностью исключив просрочки по платежам. К тому же всегда можно запросить свою кредитную историю — на сайте бюро кредитных историй есть возможность дважды в год бесплатно воспользоваться этой услугой. По словам эксперта, это даст понимание, где конкретно заёмщик допустил ошибки. Также можно оспорить понижение кредитного рейтинга, который тоже можно узнать на сайте этой организации. Нередки случаи, когда из-за технических ошибок или по вине банка портилась история даже добросовестных заёмщиков.

— Необходимо чётко планировать бюджет, чтобы не допускать пропусков платежей и иметь опредёленную денежную подушку, — говорит Алексей Кричевский. — Помимо этого, нужно тщательнее изучать предложения банков и кредитные договоры. Может оказаться, что банк обещает выдать кредит за сутки, но процент будет больше, чем в другом банке, но при более длительном сроке оформления документов.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман поддерживает рекомендацию тщательно просчитывать на будущее возможности своевременных платежей, исходя из своих доходов. Специалист уточняет, что на все платежи по кредитам должно уходить не более 40% доходов. При этом он отмечает, что финансовая подушка безопасности на случай непредвиденных обстоятельств должна быть в размере трёх-пяти месячных расходов.

— Любые неприятные неожиданности в ходе погашения честно и заблаговременно следует обговаривать с кредитором. Зачастую, особенно в кризисы, он может пойти навстречу и предложить какие-то условия реструктуризации, например, кредитные каникулы, — рекомендует Марк Гойхман. — При снижении ставок есть смысл рефинансировать прошлые кредиты, как правило, в других финансовых учреждениях. Это же целесообразно делать при уменьшении доходов. Продление срока кредитования снижает ежемесячный платёж, зачастую делая его комфортным.

По словам специалиста, если всё же кредитная история серьёзно испорчена, то исправить её затруднительно, тем более быстро. Для этого Марк Гойхман рекомендует взять ещё один или несколько займов на посильную сумму и аккуратно погашать все платежи по ним. Информация об этом будет поступать в бюро кредитных историй (БКИ). Она постепенно улучшит кредитную историю, но всё равно не закроет прошлые "грехи". Они останутся заметны в БКИ.

Эксперт напоминает, что при неблагоприятной кредитной истории или слишком высоких платежах по займам банк может отказать в кредите или ужесточить его условия.

Если вам отказывают в выдаче кредита, то не стоит автоматически подавать заявки в другие банки. В этом случае, чтобы исправить историю, лучше взять кредитную карту. При рассмотрении заявки на её оформление банки обычно менее требовательны. Изначально банк может одобрить небольшой лимит, но потом добросовестный заёмщик сможет его увеличить. При этом очень важно соблюдать все условия пользования картой и не допускать просрочек.