"Война и кровопролитие". Тихановская осудила присоединение Крыма к России

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что в 2014 году Крым присоединился к России в результате войны и кровопролития. Отмечается, что интервью было записано ещё во время предвыборной кампании, однако стало популярным сейчас. Видеоролик опубликовал YouTube-канал "Русская весна".

— Это была война. Это было кровопролитие. Так не должно быть в ХХI веке, понимаете? <...> Я видела тогда только человеческую боль, которую люди испытывают из-за всей этой ситуации, — ответила Тихановская на вопрос журналиста о событиях 2014 года.

Она отметила, что может дать оценку только "с точки зрения обычного человека" и не вникала в политические взаимоотношения.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Некоторые страны мира, в том числе Великобритания, Канада и Ирландия, отказались признавать итоги выборов. Отказался признать Лукашенко избранным лидером республики и Европарламент.