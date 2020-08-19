Канцлер Австрии призвал к проведению новых выборов в Белоруссии

В Белоруссии необходимо провести новые выборы, свободные и справедливые. Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, передаёт Austria Presse Agentur.
В преддверии саммита ЕС по ситуации в стране политик отметил необходимость диалога между главой республики Александром Лукашенко и оппозицией. По мнению Курца, ЕС должен ввести ограничительные меры в отношении людей, которые несут ответственность за насилие над демонстрантами и оппозиционерами.
— Это требует чёткой реакции. Я рад, что проводится специальный саммит по ситуации в Белоруссии. Потому что я считаю очень важным ясную реакцию ЕС на такое поведение. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несёт ответственность за насилие над оппозицией и демонстрантами, — сказал канцлер журналистам.
Горбачёв сравнил себя с Лукашенко и назвал его ошибкуТакже политик рассказал, почему ушёл с поста советского лидера.
Ранее экс-кандидат в лидеры Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к лидерам европейских стран с призывом не признавать результаты выборов в республике.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.