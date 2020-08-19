Канцлер Австрии призвал к проведению новых выборов в Белоруссии

В Белоруссии необходимо провести новые выборы, свободные и справедливые. Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, передаёт Austria Presse Agentur.

В преддверии саммита ЕС по ситуации в стране политик отметил необходимость диалога между главой республики Александром Лукашенко и оппозицией. По мнению Курца, ЕС должен ввести ограничительные меры в отношении людей, которые несут ответственность за насилие над демонстрантами и оппозиционерами.

— Это требует чёткой реакции. Я рад, что проводится специальный саммит по ситуации в Белоруссии. Потому что я считаю очень важным ясную реакцию ЕС на такое поведение. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несёт ответственность за насилие над оппозицией и демонстрантами, — сказал канцлер журналистам.

Ранее экс-кандидат в лидеры Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к лидерам европейских стран с призывом не признавать результаты выборов в республике.