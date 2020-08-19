Тихановская призвала лидеров европейских стран не признавать результаты выборов в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к Европейскому совету и призвала не признавать итоги выборов главы республики.

— Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира, — сказала она в видеообращении.

Тихановская заявила, что результаты голосования не были ни честными, ни прозрачными, а сфальсифицированными, и люди вышли на улицы мирно протестовать против этого. В ответ они были "жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть".

— Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы, — уточнила экс-кандидат.

По её словам, созданный Национальный координационный совет Белоруссии возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога и немедленно объявит в республике новые выборы, на которые пригласит международных наблюдателей.