Тихановская призвала лидеров европейских стран не признавать результаты выборов в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к Европейскому совету и призвала не признавать итоги выборов главы республики.
— Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира, — сказала она в видеообращении.
"Я готова стать национальным лидером". Тихановская записала новое видеообращение к белорусамОна отметила, что только общими усилиями можно построить страну для жизни.
Тихановская заявила, что результаты голосования не были ни честными, ни прозрачными, а сфальсифицированными, и люди вышли на улицы мирно протестовать против этого. В ответ они были "жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть".
— Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы, — уточнила экс-кандидат.
"Моя хата не с краю". Лайф узнал, чего хотят мирные демонстранты в Минске — видеоСобравшиеся выкрикивали лозунги "Каждый день!" и "Живе Беларусь!", а также пели песню Виктора Цоя "Перемен".
По её словам, созданный Национальный координационный совет Белоруссии возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога и немедленно объявит в республике новые выборы, на которые пригласит международных наблюдателей.
Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Некоторые страны мира, в том числе Великобритания, Канада и Ирландия, отказались признавать итоги выборов. Отказался признать Лукашенко избранным лидером республики и Европарламент.