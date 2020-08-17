Европарламент отказался признать Лукашенко избранным президентом Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми, а потому Александр Лукашенко не может рассматриваться Евросоюзом как избранный глава соседнего государства. Такое совместное заявление опубликовали ведущие политические партии Европейского парламента. Также европейские депутаты призвали провести в Белоруссии "новые, свободные выборы".
— Заслуживающие доверия отчёты указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаём Александра Лукашенко избранным президентом и рассматриваем его как персону нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов, — говорится в заявлении.
"Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет". Лукашенко ответил протестующимПо мнению действующего президента, повторные выборы могут "уничтожить всё".
Как сообщал Лайф, ранее Великобритания отказалась признавать итоги президентских выборов в Белоруссии.
Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.