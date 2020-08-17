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Европарламент отказался признать Лукашенко избранным президентом Белоруссии

По словам евродепутатов, белорусский лидер теперь персона нон грата в ЕС.

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Фото © ТАСС / DPA / Michael Kappeler

Президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми, а потому Александр Лукашенко не может рассматриваться Евросоюзом как избранный глава соседнего государства. Такое совместное заявление опубликовали ведущие политические партии Европейского парламента. Также европейские депутаты призвали провести в Белоруссии "новые, свободные выборы".

Заслуживающие доверия отчёты указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаём Александра Лукашенко избранным президентом и рассматриваем его как персону нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов, — говорится в заявлении.

"Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет". Лукашенко ответил протестующим

По мнению действующего президента, повторные выборы могут "уничтожить всё".

Как сообщал Лайф, ранее Великобритания отказалась признавать итоги президентских выборов в Белоруссии.

Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.

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