Европарламент отказался признать Лукашенко избранным президентом Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми, а потому Александр Лукашенко не может рассматриваться Евросоюзом как избранный глава соседнего государства. Такое совместное заявление опубликовали ведущие политические партии Европейского парламента. Также европейские депутаты призвали провести в Белоруссии "новые, свободные выборы".

— Заслуживающие доверия отчёты указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаём Александра Лукашенко избранным президентом и рассматриваем его как персону нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов, — говорится в заявлении.

Как сообщал Лайф, ранее Великобритания отказалась признавать итоги президентских выборов в Белоруссии.