"Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет". Лукашенко ответил протестующим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая сегодня перед работниками Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), заявил, что повторных выборов в стране не будет.

— Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (перевыборов. — Прим. Лайфа) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим всё, — сказал Лукашенко.

Президент призвал перераспределять властные полномочия не через уличные акции, а через конституционный процесс.

— Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет, — добавил глава государства.

Лукашенко прибыл на МЗКТ на фоне сообщений о забастовке. Несколько десятков человек собрались у проходной, чтобы выразить солидарность с рабочими. Туда подошли и представители других предприятий.