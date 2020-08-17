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"Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет". Лукашенко ответил протестующим

По мнению действующего президента, повторные выборы могут "уничтожить всё".

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая сегодня перед работниками Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), заявил, что повторных выборов в стране не будет.

Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (перевыборов. — Прим. Лайфа) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим всё, — сказал Лукашенко.

Президент призвал перераспределять властные полномочия не через уличные акции, а через конституционный процесс.

"Сколько можно врать? Уходи!" Лукашенко освистали во время его выступления на заводе в Минске

Лидер страны вынужден был прервать речь и обратиться к кричавшим рабочим: "Я вижу вас".

Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет, — добавил глава государства.

Лукашенко прибыл на МЗКТ на фоне сообщений о забастовке. Несколько десятков человек собрались у проходной, чтобы выразить солидарность с рабочими. Туда подошли и представители других предприятий.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором директор МЗКТ признаёт поражение действующего президента республики Александра Лукашенко на выборах.

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