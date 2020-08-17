"Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет". Лукашенко ответил протестующим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая сегодня перед работниками Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), заявил, что повторных выборов в стране не будет.
— Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (перевыборов. — Прим. Лайфа) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим всё, — сказал Лукашенко.
Президент призвал перераспределять властные полномочия не через уличные акции, а через конституционный процесс.
"Сколько можно врать? Уходи!" Лукашенко освистали во время его выступления на заводе в МинскеЛидер страны вынужден был прервать речь и обратиться к кричавшим рабочим: "Я вижу вас".
— Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет, — добавил глава государства.
Лукашенко прибыл на МЗКТ на фоне сообщений о забастовке. Несколько десятков человек собрались у проходной, чтобы выразить солидарность с рабочими. Туда подошли и представители других предприятий.
Ранее Лайф публиковал видео, на котором директор МЗКТ признаёт поражение действующего президента республики Александра Лукашенко на выборах.