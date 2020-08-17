Коллектив Белтелерадиокомпании частично объявил забастовку, и эфир опустел — видео

Часть коллектива государственной Белтелерадиокомпании вышла на забастовку. В эфире её телеканалов можно было увидеть пустые студии. Там также показывают архивные материалы.

— Где ведущие? Всё, все поувольнялись, — комментирует автор видео.

Позже в кадре появляется заставка программы, однако зрители телеканала пишут, что в эфир сегодня выходят только старые телепередачи.

На входе в офис собралось несколько десятков работников Белтелерадиокомпании. Большинство из них — технические сотрудники, однако, как передаёт РИА "Новости", на забастовку вышли и некоторые сотрудники новостного подразделения Агентства теленовостей.

Сотрудники компании уже заявили, что хотят диалога с руководством о политике компании по освещению событий в стране. Некоторые также сообщают, что уже написали заявление об увольнении, однако большинство не хотят терять работу.

— То есть не увольняемся? Работаем, но на съёмки не выезжаем? — уточнил один из операторов телеканала у коллег и получил утвердительный ответ.