Коллектив Белтелерадиокомпании частично объявил забастовку, и эфир опустел — видео

Часть коллектива государственной Белтелерадиокомпании вышла на забастовку. В эфире её телеканалов можно было увидеть пустые студии. Там также показывают архивные материалы.
— Где ведущие? Всё, все поувольнялись, — комментирует автор видео.
Позже в кадре появляется заставка программы, однако зрители телеканала пишут, что в эфир сегодня выходят только старые телепередачи.
"Вышли сотни людин и кричат как один". Шнуров посвятил стихи забастовке на БелАЗе — видеоМузыкант отметил, что наружу вылезли все проблемы, которые не решались годами.
На входе в офис собралось несколько десятков работников Белтелерадиокомпании. Большинство из них — технические сотрудники, однако, как передаёт РИА "Новости", на забастовку вышли и некоторые сотрудники новостного подразделения Агентства теленовостей.
Сотрудники компании уже заявили, что хотят диалога с руководством о политике компании по освещению событий в стране. Некоторые также сообщают, что уже написали заявление об увольнении, однако большинство не хотят терять работу.
— То есть не увольняемся? Работаем, но на съёмки не выезжаем? — уточнил один из операторов телеканала у коллег и получил утвердительный ответ.
Ранее Лайф писал о забастовках на предприятиях БелАЗ, МАЗ и других. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал происходящее "ножом в спину власти" и заявил, что бастующие сотрудники не должны работать на государственных заводах.