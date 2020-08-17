Правительство Белоруссии сложило свои полномочия

Постановление Совета министров уже официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Кабмин сложил полномочия согласно конституции республики — правительство уходит в отставку перед официально избранным президентом.

Путин и Лукашенко провели второй разговор за два дня Лидеры двух стран подтвердили договорённость согласованно реагировать на возможные угрозы извне.

Напомним, что прежний состав правительства президент Белоруссии Александр Лукашенко отправлял в отставку совсем недавно — 3 июня. Это решение он объяснял грядущими выборами. Премьер-министром республики стал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.