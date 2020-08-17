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Правительство Белоруссии сложило свои полномочия

Соответствующее постановление уже опубликовано.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Правительство Республики Беларусь официально сложило свои полномочия перед действующим президентом Александром Лукашенко.

Постановление Совета министров уже официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Кабмин сложил полномочия согласно конституции республики — правительство уходит в отставку перед официально избранным президентом.

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Лидеры двух стран подтвердили договорённость согласованно реагировать на возможные угрозы извне.

Напомним, что прежний состав правительства президент Белоруссии Александр Лукашенко отправлял в отставку совсем недавно — 3 июня. Это решение он объяснял грядущими выборами. Премьер-министром республики стал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

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