"Практически все". Генпрокуратура Белоруссии отчиталась об освобождении задержанных в ходе протестов

Почти все задержанные в ходе массовых беспорядков и протестных акций в Белоруссии уже находятся на свободе. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
— Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены, — говорится в сообщении ведомства.
Ведомство также опубликовало список тех, кто ещё отбывает административный арест. Однако данный список пока что не окончательный и будет дополнен, уточнили в Генпрокуратуре РБ.
"Невозможно игнорировать". Жители Белоруссии рассказали Лайфу, почему вышли на акцию протеста в Минске — видеоКолонна протестующих из десятков тысяч человек проследовала маршем от стелы "Минск — город-герой" к Дому правительства.
Как сообщал Лайф, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, было задержано несколько тысяч.