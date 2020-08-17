Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Практически все". Генпрокуратура Белоруссии отчиталась об освобождении задержанных в ходе протестов

Как уточнили в ведомстве, часть таких граждан остаётся отбывать административный арест.

505
Post cover

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Почти все задержанные в ходе массовых беспорядков и протестных акций в Белоруссии уже находятся на свободе. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены, — говорится в сообщении ведомства.

Ведомство также опубликовало список тех, кто ещё отбывает административный арест. Однако данный список пока что не окончательный и будет дополнен, уточнили в Генпрокуратуре РБ.

"Невозможно игнорировать". Жители Белоруссии рассказали Лайфу, почему вышли на акцию протеста в Минске — видео

Колонна протестующих из десятков тысяч человек проследовала маршем от стелы "Минск — город-герой" к Дому правительства.

Как сообщал Лайф, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, было задержано несколько тысяч.

Выбор редакции

Loading...