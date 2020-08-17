"Практически все". Генпрокуратура Белоруссии отчиталась об освобождении задержанных в ходе протестов

Почти все задержанные в ходе массовых беспорядков и протестных акций в Белоруссии уже находятся на свободе. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

— Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены, — говорится в сообщении ведомства.

Ведомство также опубликовало список тех, кто ещё отбывает административный арест. Однако данный список пока что не окончательный и будет дополнен, уточнили в Генпрокуратуре РБ.