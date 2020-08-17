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Подмосковный "дворец Лукашенко" сняли на видео

Не так давно хозяин кирпичного особняка площадью в две тысячи квадратов хотел продать его, но с началом протестов в Белоруссии передумал.

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Роскошную дачу в посёлке Салтыковка под Балашихой соседи в шутку называют "загородным посольством Белоруссии". К участку периодически приезжают машины с белорусскими номерами, а, судя по выписке из Росреестра, территория принадлежит белорусской госкомпании "Нафтан". Ранее в СМИ прошла информация, что дворец площадью более двух тысяч квадратных метров на участке, занимающем два гектара, является резиденцией Александра Лукашенко, которой он, правда, никогда не пользовался. В гости туда наведался телеканал "360".

До начала протестов в Белоруссии особняк, утопающий в зелени, искал нового хозяина, а несколько дней назад объявление о продаже было снято. Тем не менее описание всех достоинств участка в Сети осталось. Потенциальным покупателям предлагалось обратить внимание на полностью оборудованный и меблированный трёхуровневый капитальный кирпичный дом, построенный по индивидуальному проекту, с сауной, бассейном, бильярдным залом, кухней с профессиональным оборудованием, просторной столовой, каминным залом и залом для проведения заседаний. В доме было заявлено 14 отдельных спален с санузлами, спутниковым телевидением, телефонной станцией, кондиционерами по всему дому, городской канализацией и противопожарной сигнализацией. Риелторы описывают лот как "статусный и представительский", а среди плюсов называют расположение — "в известном стародачном месте" всего в 5 км от Москвы.

В Сети показали предполагаемую резиденцию Лукашенко под Шанхаем за $20 млн

Официального подтверждения информации о том, что особняк принадлежит политику, нет.

Ранее в понедельник Лукашенко прибыл на МЗКТ в связи с новостью о забастовках на производстве. Несколько десятков человек собрались сегодня у проходной завода, чтобы выразить солидарность с рабочими. Также к заводу подошли сотрудники других минских предприятий. Во время выступления перед трудовыми коллективами Лукашенко дал понять, что новых выборов не будет и на компромиссы он не готов. Покидать территорию завода ему пришлось под свист и крики "Позор!"

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