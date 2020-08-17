Подмосковный "дворец Лукашенко" сняли на видео

Роскошную дачу в посёлке Салтыковка под Балашихой соседи в шутку называют "загородным посольством Белоруссии". К участку периодически приезжают машины с белорусскими номерами, а, судя по выписке из Росреестра, территория принадлежит белорусской госкомпании "Нафтан". Ранее в СМИ прошла информация, что дворец площадью более двух тысяч квадратных метров на участке, занимающем два гектара, является резиденцией Александра Лукашенко, которой он, правда, никогда не пользовался. В гости туда наведался телеканал "360".

До начала протестов в Белоруссии особняк, утопающий в зелени, искал нового хозяина, а несколько дней назад объявление о продаже было снято. Тем не менее описание всех достоинств участка в Сети осталось. Потенциальным покупателям предлагалось обратить внимание на полностью оборудованный и меблированный трёхуровневый капитальный кирпичный дом, построенный по индивидуальному проекту, с сауной, бассейном, бильярдным залом, кухней с профессиональным оборудованием, просторной столовой, каминным залом и залом для проведения заседаний. В доме было заявлено 14 отдельных спален с санузлами, спутниковым телевидением, телефонной станцией, кондиционерами по всему дому, городской канализацией и противопожарной сигнализацией. Риелторы описывают лот как "статусный и представительский", а среди плюсов называют расположение — "в известном стародачном месте" всего в 5 км от Москвы.