Белорусский металлургический завод остановил работу в знак протеста

Белорусский металлургический завод объявил, что сегодня в полдень остановит линию проката. Об этом говорится в обращении коллектива, адресованном премьер-министру страны Роману Головченко, министру промышленности Петру Пархомчику, главе МВД Юрию Караеву и гендиректору БМЗ Дмитрию Корчику.
Сотрудники предприятия отказались выполнять трудовые функции с 12:00 до 17:00 17 августа. Если не будут выполнены их требования, с 20 августа они пригрозили уйти на бессрочную забастовку. А требования у них такие:
1) отставка президента Александра Лукашенко, Совета министров, Совета республики и Палаты представителей;
2) проведение новых выборов президента под контролем независимых наблюдателей, а также наблюдателей из ООН и ЕС;
3) снятие обвинений с политзаключённых и их немедленное освобождение;
4) не задерживать участников мирных акций, которые не нарушают общественный порядок, не призывают к насилию, не совершают уголовно и административно наказуемые деяния;
5) руководству БМЗ незамедлительно письменно уведомить местные органы исполнительной, законодательной и судебной власти об обеспокоенности сложившейся общественно-политической обстановкой.
Коллектив Белтелерадиокомпании частично объявил забастовку, и эфир опустел — видеоУчастники акции заявили, что увольняться не хотят, но работать не будут.
Ранее сегодня Лукашенко выступил перед бастующими рабочими Минского завода колёсных тягачей. Он прилетел на предприятие на вертолёте. Выступление, однако, назвать удачным нельзя — президента несколько раз прерывали криками "Сколько можно врать? Уходи!", "Позор!" и даже освистали.