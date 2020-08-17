Белорусский металлургический завод остановил работу в знак протеста

Белорусский металлургический завод объявил, что сегодня в полдень остановит линию проката. Об этом говорится в обращении коллектива, адресованном премьер-министру страны Роману Головченко, министру промышленности Петру Пархомчику, главе МВД Юрию Караеву и гендиректору БМЗ Дмитрию Корчику.

Сотрудники предприятия отказались выполнять трудовые функции с 12:00 до 17:00 17 августа. Если не будут выполнены их требования, с 20 августа они пригрозили уйти на бессрочную забастовку. А требования у них такие:

1) отставка президента Александра Лукашенко, Совета министров, Совета республики и Палаты представителей; 2) проведение новых выборов президента под контролем независимых наблюдателей, а также наблюдателей из ООН и ЕС; 3) снятие обвинений с политзаключённых и их немедленное освобождение; 4) не задерживать участников мирных акций, которые не нарушают общественный порядок, не призывают к насилию, не совершают уголовно и административно наказуемые деяния; 5) руководству БМЗ незамедлительно письменно уведомить местные органы исполнительной, законодательной и судебной власти об обеспокоенности сложившейся общественно-политической обстановкой.