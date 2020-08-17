"Уходи!" У белорусских телеканалов начались акции протеста

Видео © LIFE
Часть сотрудников сразу нескольких государственных телекомпаний вышли на акции протеста в Минске. Бастующие журналисты и технический персонал Белтелерадиокомпании собрался у здания БТРК по адресу улица Макаёнка, 9.
Они передали главе телерадиокомпании Ивану Эйсмонту свои требования: признать недействительными результаты президентских выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключённых, отменить цензуру в СМИ. Аналогичные требования выдвинули журналисты ОНТ и СТВ, которые вышли на акцию у телецентра на Коммунистической, 6.
Видео © Соцсети
Бастуют в Белоруссии не только представители СМИ. Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) также продолжают протестовать. Они скандируют "Жыве Беларусь!" и требуют отставки Лукашенко.
"Сколько можно врать? Уходи!" Лукашенко освистали во время его выступления на заводе в МинскеЛидер страны вынужден был прервать речь и обратиться к кричавшим рабочим: "Я вижу вас".
Ранее сегодня Белорусский металлургический завод остановил работу в знак протеста. Если не будут выполнены требования работников, с 20 августа они пригрозили уйти на бессрочную забастовку.