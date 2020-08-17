"Присоединяйся! Молодцы!" В Минске овациями встречают рабочих, покидающих заводы ради протеста

Масштабную акцию протеста устроили у стен Минского автомобильного завода (МАЗ). Люди стоят у дверей предприятия и скандируют "Присоединяйся!", призывая рабочих выходить на забастовку. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

Собравшиеся размахивают бело-красно-белыми флагами оппозиции. Тех, кто останавливает станки и примыкает к коллегам, встречают овациями и восторженными криками "Молодцы". "Новообращённые" в свою очередь рассказывают о попытках начальства не допустить их выхода из здания.

— Пыталось отговорить сначала, а потом всё-таки давало слова напутствия, — говорит один из примкнувших к забастовке сотрудников МАЗа.