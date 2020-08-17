"Присоединяйся! Молодцы!" В Минске овациями встречают рабочих, покидающих заводы ради протеста

Масштабную акцию протеста устроили у стен Минского автомобильного завода (МАЗ). Люди стоят у дверей предприятия и скандируют "Присоединяйся!", призывая рабочих выходить на забастовку. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.
Собравшиеся размахивают бело-красно-белыми флагами оппозиции. Тех, кто останавливает станки и примыкает к коллегам, встречают овациями и восторженными криками "Молодцы". "Новообращённые" в свою очередь рассказывают о попытках начальства не допустить их выхода из здания.
— Пыталось отговорить сначала, а потом всё-таки давало слова напутствия, — говорит один из примкнувших к забастовке сотрудников МАЗа.
"Сколько можно врать? Уходи!" Лукашенко освистали во время его выступления на заводе в МинскеЛидер страны вынужден был прервать речь и обратиться к кричавшим рабочим: "Я вижу вас".
Ранее сегодня Лукашенко выступил перед бастующими рабочими Минского завода колёсных тягачей. Он прилетел на предприятие на вертолёте. Выступление, однако, назвать удачным нельзя — президента несколько раз прерывали криками "Сколько можно врать? Уходи!", "Позор!" и даже освистали.