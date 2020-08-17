Канада не признала итоги президентских выборов в Белоруссии

Правительство Канады отказалось признавать итоги прошедших в Белоруссии президентских выборов и призвало провести новые. Такое заявление сделал глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань.
— Мы не признаём результаты этих сфальсифицированных выборов и призываем провести свободные и справедливые выборы, — заявил Шампань.
Также Оттава призывает к тщательному расследованию произошедшего Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Кроме того, Канада осуждает силовой разгон мирных демонстраций в республике и выражает поддержку бывшему кандидату на пост президента от оппозиции Светлане Тихановской.
Меркель заявила о намерении обсудить с Путиным ситуацию в БелоруссииКанцлер ФРГ уже поднимает вопрос о возможности санкций против Минска.
Ранее победу Александра Лукашенко на выборах отказались признать Европарламент и Великобритания.