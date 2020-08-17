"Беларуськалий" может полностью остановить работу с утра вторника

Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире завод "Беларуськалий" утром во вторник может полностью остановить технологический процесс. Об этом сообщается на сайте Белорусского независимого профсоюза.
— Предположительно, забастовка начнётся с 0:00 18 августа 2020 года. С 8:00 будет остановлен технологический процесс, — говорится в сообщении.
"Ни шага назад". Шахтёры "Беларуськалия" объявили о забастовкеОни намерены приходить, но не работать, пока руководство республики не удовлетворит их требования.
Отмечается, что сейчас производство не остановлено. Работники консервируют его и подготавливают к остановке, чтобы не навредить ни себе, ни предприятию.
Также профсоюз утверждает, что администрация завода уже начала запугивать протестующих прогулами.
Напомним, рабочие "Беларуськалия" устроили забастовку, в связи с чем производство было частично приостановлено. Они настаивают на новых выборах в Белоруссии, освобождении всех политзаключённых и отставке тех, кто допустил насилие в стране.
В связи с протестами, начавшимися в республике после президентских выборов 9 августа, рабочие многих предприятий объявили забастовку. Президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ), однако во время выступления его речь заглушалась криками "Позор" и свистом. Позднее он допустил проведение в Белоруссии новых президентских выборов, однако назвал условие для этого.