"Беларуськалий" может полностью остановить работу с утра вторника

Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире завод "Беларуськалий" утром во вторник может полностью остановить технологический процесс. Об этом сообщается на сайте Белорусского независимого профсоюза.

— Предположительно, забастовка начнётся с 0:00 18 августа 2020 года. С 8:00 будет остановлен технологический процесс, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас производство не остановлено. Работники консервируют его и подготавливают к остановке, чтобы не навредить ни себе, ни предприятию.

Также профсоюз утверждает, что администрация завода уже начала запугивать протестующих прогулами.

Напомним, рабочие "Беларуськалия" устроили забастовку, в связи с чем производство было частично приостановлено. Они настаивают на новых выборах в Белоруссии, освобождении всех политзаключённых и отставке тех, кто допустил насилие в стране.