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"Беларуськалий" может полностью остановить работу с утра вторника

Сейчас сотрудники предприятия консервируют производство.

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Фото © kali.by

Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире завод "Беларуськалий" утром во вторник может полностью остановить технологический процесс. Об этом сообщается на сайте Белорусского независимого профсоюза.

Предположительно, забастовка начнётся с 0:00 18 августа 2020 года. С 8:00 будет остановлен технологический процесс, — говорится в сообщении.

"Ни шага назад". Шахтёры "Беларуськалия" объявили о забастовке

Они намерены приходить, но не работать, пока руководство республики не удовлетворит их требования.

Отмечается, что сейчас производство не остановлено. Работники консервируют его и подготавливают к остановке, чтобы не навредить ни себе, ни предприятию.

Также профсоюз утверждает, что администрация завода уже начала запугивать протестующих прогулами.

Напомним, рабочие "Беларуськалия" устроили забастовку, в связи с чем производство было частично приостановлено. Они настаивают на новых выборах в Белоруссии, освобождении всех политзаключённых и отставке тех, кто допустил насилие в стране.

В связи с протестами, начавшимися в республике после президентских выборов 9 августа, рабочие многих предприятий объявили забастовку. Президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ), однако во время выступления его речь заглушалась криками "Позор" и свистом. Позднее он допустил проведение в Белоруссии новых президентских выборов, однако назвал условие для этого.

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