Производство на "Беларуськалии" частично остановлено в связи с забастовкой

Завод "Беларуськалий" — один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире — частично остановил работу в связи с забастовкой сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой профсоюзного лидера Андрея Рыбака.
— Часть рабочих "Беларуськалия" бастует, соответственно, частично производство остановилось, — сообщил он.
Рабочие, собравшиеся под зданием управления, настаивают на новых выборах, освобождении всех политзаключённых и отставке тех, кто допустил насилие в стране. По данным портала TUT.by, на предприятии уже начались подготовительные работы по безопасной остановке всего производства.
"Никогда не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал". Главное из выступления Лукашенко перед рабочимиВ понедельник Лукашенко прибыл на МЗКТ в связи с новостью о забастовках на производстве. На встрече с рабочими он дал понять, что не готов на компромиссы и провести новые выборы не позволит. Покидать территорию завода политику пришлось под свист и крики "Позор!" и "Уходи!".
— Если производство остановить мгновенно, будут необратимые процессы, — приводит портал слова анонимного представителя стачкома. — За это нам люди спасибо точно не скажут. Раз руда наверх уже не идёт, дробление скоро остановится само, поскольку на складах она закончится и на фабрике руда закончится. По цепочке всё будет остановлено.
Отметим, что калийные удобрения для Белоруссии являются значимым экспортным продуктом. В прошлом году их было поставлено за рубеж на сумму порядка 2,8 миллиарда долларов.
Подмосковный "дворец Лукашенко" сняли на видеоНе так давно хозяин кирпичного особняка площадью в две тысячи квадратов хотел продать его, но с началом протестов в Белоруссии передумал.
Ранее Лайф сообщал, что президент республики Александр Лукашенко в понедельник прибыл на другое бастующее предприятие — Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ). Во время выступления перед трудовыми коллективами Лукашенко дал понять, что новых выборов не будет и на компромиссы он не готов. Покидать территорию завода ему пришлось под свист и крики "Позор!".