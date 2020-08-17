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Производство на "Беларуськалии" частично остановлено в связи с забастовкой

Рабочие настаивают на новых выборах, освобождении всех политзаключённых и отставке тех, кто допустил насилие в стране.

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Бастующие работники "Беларуськалия". Фото © TUT.by / Дмитрий Брашко

Завод "Беларуськалий" — один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире — частично остановил работу в связи с забастовкой сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой профсоюзного лидера Андрея Рыбака.

Часть рабочих "Беларуськалия" бастует, соответственно, частично производство остановилось, — сообщил он.

Рабочие, собравшиеся под зданием управления, настаивают на новых выборах, освобождении всех политзаключённых и отставке тех, кто допустил насилие в стране. По данным портала TUT.by, на предприятии уже начались подготовительные работы по безопасной остановке всего производства.

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В понедельник Лукашенко прибыл на МЗКТ в связи с новостью о забастовках на производстве. На встрече с рабочими он дал понять, что не готов на компромиссы и провести новые выборы не позволит. Покидать территорию завода политику пришлось под свист и крики "Позор!" и "Уходи!".

Если производство остановить мгновенно, будут необратимые процессы, — приводит портал слова анонимного представителя стачкома. — За это нам люди спасибо точно не скажут. Раз руда наверх уже не идёт, дробление скоро остановится само, поскольку на складах она закончится и на фабрике руда закончится. По цепочке всё будет остановлено.

Отметим, что калийные удобрения для Белоруссии являются значимым экспортным продуктом. В прошлом году их было поставлено за рубеж на сумму порядка 2,8 миллиарда долларов.

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Ранее Лайф сообщал, что президент республики Александр Лукашенко в понедельник прибыл на другое бастующее предприятие Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ). Во время выступления перед трудовыми коллективами Лукашенко дал понять, что новых выборов не будет и на компромиссы он не готов. Покидать территорию завода ему пришлось под свист и крики "Позор!".

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