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Угрожает паралич и потеря речи. Адвокат заявил о страшных диагнозах Ефремова

Юрист уверяет, что у его подзащитного заболевание, от которого в год умирают миллионы человек.

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Эльман Пашаев и Михаил Ефремов. Фото © АГН "Москва"

У Михаила Ефремова диагностировали болезнь сосудов мозга, которая сопровождается закупоркой и может обернуться параличом, нарушением речи и другими страшными последствиями. Об этом на слушании по делу о смертельном ДТП с участием актёра сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

По словам юриста, у его подзащитного также выявили хроническую обструктивную болезнь лёгких — смертельно опасное заболевание. По информации Пашаева, от неё в год погибает три из тринадцати миллионов человек.

Дом Ефремова крайне старый, влага большая, условия жуткие. В квартире дышать крайне тяжело. По решению [суда] он может вызвать скорую только в неотложных случаях. Но, если он будет ходить к врачу, этого ему будет достаточно, — обратился Пашаев к судье на заседании.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал Лайфу о дальнейших планах по делу Ефремова. Он уточнил, что следующее слушание назначено на 10:00 18 августа. Адвокат полагает, что решающим фактором для решения суда станет заключение врачей из Боткинской больницы о состоянии здоровья Михаила Ефремова.

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Юрист подчеркнул, что нельзя глумиться над больным человеком.

Напомним, Михаила Ефремова госпитализировали 11 августа. Скорую актёру вызвали прямо в зал суда из-за резкого ухудшения здоровья. Как сообщают СМИ, это произошло из-за стеноза сосудов, вызванного алкоголизмом. Актёра уже выписали, он находится дома с 15 августа. Адвокат намерен просить для него разрешения на час прогулок в день.

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