Ефремова выписали из больницы. Адвокат рассказал о его состоянии

Адвокат актёра Михаила Ефремова, которого судят за смертельное ДТП в центре Москвы, заявил, что его подзащитный уже находится дома после госпитализации с инсультом.
— Он уже дома, я прилетел ночью. Сегодня узнаю, как у него дела. Просто созвонились, я спрашивал, как дела, говорит: "Уже дома", — цитирует RT слова Эльмана Пашаева.
Лайф публикует протокол, где Ефремов признаёт вину в ДТП. И Пашаев под этим подписалсяАктёр также сообщил, что сразу после аварии его больше мучили "душевные и нравственные переживания", а не травмы.
Пашаев также заявил, что собирается "заехать вечером" к артисту. По словам адвоката, он призвал Ефремова "не торопиться" с признанием вины.
— Я же адвокат, не могу идти против его воли. Когда все уже доказательства были обсуждены с ним, с Михаилом, после всего мы отказались от признания вины, — сказал Пашаев.
ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика, а Эльман Пашаев продолжает настаивать, что вина не признана и у него есть доказательства, которые помогут оправдать артиста.