Ефремова выписали из больницы. Адвокат рассказал о его состоянии

Адвокат актёра Михаила Ефремова, которого судят за смертельное ДТП в центре Москвы, заявил, что его подзащитный уже находится дома после госпитализации с инсультом.

— Он уже дома, я прилетел ночью. Сегодня узнаю, как у него дела. Просто созвонились, я спрашивал, как дела, говорит: "Уже дома", — цитирует RT слова Эльмана Пашаева.

Пашаев также заявил, что собирается "заехать вечером" к артисту. По словам адвоката, он призвал Ефремова "не торопиться" с признанием вины.

— Я же адвокат, не могу идти против его воли. Когда все уже доказательства были обсуждены с ним, с Михаилом, после всего мы отказались от признания вины, — сказал Пашаев.