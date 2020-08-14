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Лайф публикует протокол, где Ефремов признаёт вину за ДТП. И Пашаев под этим подписывается

Актёр также сообщил, что сразу после аварии его больше мучили "душевные и нравственные переживания", а не травмы.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © LifeShot

На допросе 17 июня актёр Михаил Ефремов полностью признал свою вину в пьяном ДТП 8 июня и заявил о желании загладить вину перед семьёй погибшего. В распоряжении Лайфа оказался протокол.

При этом документ подписан не только артистом, но и его адвокатом Эльманом Пашаевым, который отрицает вину Ефремова в содеянном. Согласно протоколу, актёр жалуется на "душевные и нравственные терзания", которые мучают его больше физических травм. Он также отметил, что вред его здоровью нанесён незначительный и причинил он его сам.

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По словам юриста, запись не приобщена к делу.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика, а Эльман Пашаев продолжает настаивать, что вина не признана и у него есть доказательства, которые помогут оправдать артиста.

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