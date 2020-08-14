Врач Ефремова привёл неожиданное объяснение наркотикам в крови артиста

Врач актёра Михаила Ефремова объяснил его запои и следы наркотиков в крови, сообщает газета "Московский комсомолец".
— Ерунда. Это не наркотики, а снотворные препараты. Никогда он серьёзных наркотиков не принимал, поверьте мне. Он не тяжёлый пьяница. Достаточно продуктивный человек. Просто очень много работал, — цитирует издание кандидата медицинских наук Бориса Круглого.
Лайф публикует протокол, где Ефремов признаёт вину в ДТП. И Пашаев под этим подписалсяАктёр также сообщил, что сразу после аварии его больше мучили "душевные и нравственные переживания", а не травмы.
Ранее адвокат актёра заявил, что Михаил Ефремов перенёс инсульт. При этом позже он уточнил, что пока подтверждающих это документов у него нет.
При этом психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал мнение, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя.