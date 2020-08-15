Адвокат Ефремова будет просить суд разрешить актёру час прогулок в день

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с ТАСС заявил, что будет ходатайствовать о том, чтобы его подзащитному разрешили ежедневные прогулки.
— Мы не говорим о залоге или о чём-то таком. Пусть остаётся домашний арест. Но мы просим разрешить Ефремову прогулки — по часу в день, — отметил Пашаев.
Лайф публикует протокол, где Ефремов признаёт вину в ДТП. И Пашаев под этим подписалсяАктёр также сообщил, что сразу после аварии его больше мучили "душевные и нравственные переживания", а не травмы.
Подобная мера, по словам правозащитника, необходима артисту из-за ухудшения состояния здоровья.