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Адвокат Ефремова будет просить суд разрешить актёру час прогулок в день

Подобная мера необходима ему из-за ухудшения состояния здоровья.

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Фото © ТАСС / Антон Новодержкин

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с ТАСС заявил, что будет ходатайствовать о том, чтобы его подзащитному разрешили ежедневные прогулки.

Адвокат: Михаил Ефремов перенёс инсульт

Актёр и до вчерашнего дня жаловался на самочувствие.

Мы не говорим о залоге или о чём-то таком. Пусть остаётся домашний арест. Но мы просим разрешить Ефремову прогулки — по часу в день, — отметил Пашаев.

Лайф публикует протокол, где Ефремов признаёт вину в ДТП. И Пашаев под этим подписался

Актёр также сообщил, что сразу после аварии его больше мучили "душевные и нравственные переживания", а не травмы.

Подобная мера, по словам правозащитника, необходима артисту из-за ухудшения состояния здоровья.

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