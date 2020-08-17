Друг Ефремова рассказал, как актёр "гуляет" во время домашнего ареста

Актёр Михаил Ефремов, который сейчас находится под домашним арестом, может "гулять" только у окна, рассказал "Комсомольской правде" неназванный друг артиста.

— Можно сказать, гуляет в квартире у окна. Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку. Он не собирается скрываться. И это невозможно чисто технически — на нём же браслет электронный, — отметил друг актёра.

Также он отметил, что артист старается не выглядывать из окон днём, чтобы не привлекать внимания соседей и случайных прохожих. Сейчас во двор, где живёт Ефремов, многие приходят как раз для того, чтобы сделать снимок "тех самых окон".

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что попросит суд разрешить артисту прогулки. Но друзья актёра уверены, что в таком случае журналисты будут снимать каждый его шаг.