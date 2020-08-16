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Адвокат подтвердил диагноз Ефремова. На суд завтра актёр не явится

Из больницы подсудимого уже отправили домой.

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Фото © Василий Кузьмичёнок / ТАСС

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил, что врачи поставили актёру диагноз: инсульт.

Врачи поставили Ефремову предварительный диагноз: инсульт. Это сказано в тех медицинских документах, которые я видел, — приводит ТАСС слова Пашаева.

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Однако лицо пациента скрывает маска, и нельзя достоверно сказать, что это именно актёр.

Он заявил, что завтра актёр едва ли сможет принять участие в заседании суда, но 18 августа явится.

Ранее Пресненский суд Москвы сообщал, что там уже получили информацию по поводу диагноза Ефремова. Однако вопрос о том, примет ли актёр участие в заседании 18 августа, до сих пор открыт. Решение примут только в день заседания.

Михаила Ефремова госпитализировали 11 августа. Скорую актёру вызвали прямо в зал суда из-за резкого ухудшения здоровья. Как сообщают СМИ, это произошло из-за стеноза сосудов, вызванного алкоголизмом. Актёра уже выписали, он находится дома с 15 августа.

Ранее Лайф писал о реакции на госпитализацию Ефремова в социальных сетях.

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