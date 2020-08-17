"Моральные уроды". Адвокат резко раскритиковал тех, кто не верит в инсульт у Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев резко раскритиковал тех, кто не верит в диагноз "инсульт" у его подзащитного.
— Те, кто так говорят, моральные уроды. Других слов для такого нет, честно. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет, — заявил юрист "Комсомольской правде".
"Перенёс инсульт? Пусть вернёт на место!" Как соцсети отреагировали на приступ ЕфремоваСразу после сообщения о том, что Михаила Ефремова прямо из зала суда забрали с подозрением на инсульт, появились предположения о хорошо разыгранном спектакле во всём этом процессе.
Пашаев добавил, что существуют подтверждающие болезнь документы. В настоящее время Ефремов соблюдает постельный режим и восстанавливается, были ли у него врачи, адвокату неизвестно. Появление актёра на суде 18 августа маловероятно.
Напомним, Михаила Ефремова госпитализировали 11 августа. Скорую актёру вызвали прямо в зал суда из-за резкого ухудшения здоровья. Как сообщают СМИ, это произошло из-за стеноза сосудов, вызванного алкоголизмом. Актёра уже выписали, он находится дома с 15 августа. Адвокат намерен просить для него разрешения на час прогулок в день.