"Моральные уроды". Адвокат резко раскритиковал тех, кто не верит в инсульт у Ефремова

"Перенёс инсульт? Пусть вернёт на место!" Как соцсети отреагировали на приступ Ефремова Сразу после сообщения о том, что Михаила Ефремова прямо из зала суда забрали с подозрением на инсульт, появились предположения о хорошо разыгранном спектакле во всём этом процессе.