В Петербурге нашли возможное решение проблемы шумных и дымных кафе

В барах, кафе и ресторанах на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге предложили установить комнаты для курения. Глава Администрации Центрального района города Максим Мейксин объяснил, что это поможет решить сразу две проблемы — шума и сигаретного дыма на улице.

— Самая большая проблема — шум и дымовая нагрузка. Согласно закону о курении, в ресторанах нельзя курить: люди выходят на улицу, общаются, курят, дым поднимается в квартиры, шумовая нагрузка идёт на улицу. Мы предложили внести изменения в закон, чтобы вернуть курительные комнаты в рестораны, — рассказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Чиновник также считает необходимым уделить внимание количеству полицейских на Рубинштейна и их полномочиям. Мейксин пояснил, что число правоохранителей рассчитано на основное население улицы без учёта гостей и туристов. В связи с этим стражей порядка не хватает. Ещё одно замечание Мейксина касается полномочий полиции. Их нужно наделить правом штрафовать за нарушение регионального законодательства, считает он.

Кроме того, глава Администрации Центрального района предлагает ограничить время работы баров до 10–11 часов вечера. На данном этапе на такие меры согласна половина владельцев ресторанов.