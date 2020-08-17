Стали известны возможные сроки объединения системы оплаты проезда в Москве и Санкт-Петербурге

Власти Москвы и Санкт-Петербурга обсуждают создание единой системы оплаты общественного транспорта. Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, необходимость появления такой системы продиктована запросом жителей двух городов. Она подразумевает также и создание общей системы оплаты парковок.

— Так как у нас всё готово и прошло многолетнюю проверку, мы предлагаем Санкт-Петербургу взять наше решение — это сэкономит им большое количество бюджетных средств (не нужно вкладываться в разработку новых продуктов или адаптацию существующих) и времени (на интеграцию может уйти всего около месяца-двух), а также облегчит жизнь жителям двух мегаполисов, — приводит слова Ликсутова телеграм-канал Департамента транспорта столицы.

Как добавил заммэра Москвы, в системе столичного парковочного пространства зарегистрировано более 320 тысяч автомобилей с номерами Санкт-Петербурга. А всего же приложением "Парковки Москвы" пользуется 2,7 миллиона человек. При этом 89% платежей за парковку осуществляется именно через данный сервис. При этом внедрение московской системы не означает рост тарифов на парковку в Санкт-Петербурге до столичных цен, подчеркнули в Дептрансе.

— Все тарифы, цены определяются только местными властями, нашу систему можно гибко настраивать для любых решений. Мы не можем даже рекомендовать цену на те или иные услуги, да и не стоит такой задачи. Главное — удобство пользования для всех пассажиров и водителей и особенно для местных жителей, — пояснил Ликсутов.