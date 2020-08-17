"Опусти телефон!" Появилось видео перепалки Лукашенко с бастующим рабочим в Минске

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Появилось ещё одно видео с не совсем удачной встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с рабочими Минского завода колёсных тягачей. Один из участников протестов снял на видео перепалку с главой государства.
— Не волнуйтесь, я вас избивать не буду! — говорит Лукашенко, подходя к толпе.
— Да вы что?! — едко замечает в ответ автор ролика.
— Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберёмся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон! — на повышенных тонах сказал белорусский лидер, после чего видео прервалось.
"Сколько можно врать? Уходи!" Лукашенко освистали во время его выступления на заводе в МинскеЛидер страны вынужден был прервать речь и обратиться к кричавшим рабочим: "Я вижу вас".
Ранее сообщалось, что акции протеста в Белоруссии вышли на новый уровень. К забастовкам присоединились журналисты и технический персонал сразу нескольких государственных телекомпаний. Акции проходят у здания Белтелерадиокомпании и у телецентра на Коммунистической, 6, в Минске.