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Лукашенко рассказал, при каких условиях готов передать власть

Президент Белоруссии уверяет, что это произойдёт "точно не через улицу".

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Александр Лукашенко назвал условия, при которых он готов передать свои полномочия главы государства. По словам президента Белоруссии, это может произойти в случае принятия новой конституции на референдуме. Под давлением покидать пост он не намерен.

Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идёт работа над третьим. Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу, — заявил политик, общаясь с рабочими завода в Минске.

Белорусский излом. Почему Лукашенко хочет новую конституцию

В Белоруссии назрели политические изменения, полагают эксперты. В своей предвыборной речи Александр Лукашенко предложил альтернативу Майдану, которая в случае ряда манипуляций позволит ему "короновать" собственных сыновей на правление Белоруссией.

О своих планах изменить главный закон республики Лукашенко объявил 4 августа. Глава государства отметил, что белорусы должны сами определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

Ранее политик заявил, что провести голосование по конституции следует в ближайшие пять лет.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ. Его выступление сопровождалось криками "Уходи!".

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