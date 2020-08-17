Лукашенко рассказал, при каких условиях готов передать власть

Александр Лукашенко назвал условия, при которых он готов передать свои полномочия главы государства. По словам президента Белоруссии, это может произойти в случае принятия новой конституции на референдуме. Под давлением покидать пост он не намерен.

— Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идёт работа над третьим. Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу, — заявил политик, общаясь с рабочими завода в Минске.

О своих планах изменить главный закон республики Лукашенко объявил 4 августа. Глава государства отметил, что белорусы должны сами определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

Ранее политик заявил, что провести голосование по конституции следует в ближайшие пять лет.