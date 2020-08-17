Убил за царапину на внедорожнике. Лайф публикует видео с места расстрела рабочих в Москве

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с камеры наблюдения у подъезда многоэтажки в Москве, где 45-летний водитель из-за царапины на машине открыл огонь по бригаде рабочих. В результате один человек погиб, его товарищ в больнице.
На кадрах видно, как раненого рабочего кладут на носилки и грузят в карету скорой помощи. При этом пострадавший мужчина в сознании. Он придерживает голову двумя руками, простреленное бедро перевязано.
Грабёж, стрельба, штрафы. Лайф узнал о москвиче, застрелившем рабочего за царапину на машинеОказалось, он уже был дважды судим. Теперь в бегах.
Ранее сообщалось, что инцидент произошёл минувшей ночью на улице Академика Анохина в Москве. Автовладелец обвинил бригаду рабочих в том, что они поцарапали его машину во время укладки бордюрного камня, и открыл по ним огонь. Один мужчина умер на месте, ещё один госпитализирован с огнестрельным ранением бедра. Остальные трое рабочих не пострадали.