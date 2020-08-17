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Москвич застрелил дорожного рабочего из-за царапины на машине. Ещё один в реанимации

По предварительным данным, нападавший произвёл не менее пяти выстрелов.

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Фото © ТАСС / РБК / Олег Яковлев

Один человек убит и ещё один госпитализирован в результате перестрелки на юго-западе Москвы. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах столицы, минувшей ночью на улице Академика Анохина возник конфликт между автовладельцем и бригадой рабочих. Мужчина обвинил пятерых дорожников в том, что они повредили его машину во время укладки бордюрного камня, и открыл по ним огонь.

По словам источника, 31-летний рабочий Макарян Г. получил ранение бедра, его отправили в реанимацию. Его коллеге, 32-летнему Атаняну Н., пуля попала в область живота, он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сам же стрелок скрылся с места преступления. Ведутся его поиски. Возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям: "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия".

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления. Расследование продолжается, — сообщили Лайфу в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

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Стрелка ищут правоохранители.

Как сообщал Лайф, ранее на востоке Москвы произошел конфликт мужчин со стрельбой. Притом в перестрелке пострадал не только один из участников, но и его десятилетний сын.

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