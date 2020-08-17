За сутки в России выявили 4892 человека с коронавирусом

Данные: Оперативный штаб

За минувшие сутки в России выявлено 4892 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Меньше фиксировали только 23 апреля. Общее число выявленных случаев теперь составляет 927 745.

— За последние сутки в России выявлено 4892 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1279 случаев (26,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Скончалось от CoViD-19 за сутки 55 человек. Общее число жертв эпидемии составило в стране 15 740 человек. Выздоровело ещё 3133 человека. Инфекцию нового типа победил уже 736 101 человек.