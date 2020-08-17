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За сутки в России выявили 4892 человека с коронавирусом

Это минимальное количество с 23 апреля.

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Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Данные: Оперативный штаб

За минувшие сутки в России выявлено 4892 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Меньше фиксировали только 23 апреля. Общее число выявленных случаев теперь составляет 927 745.

За последние сутки в России выявлено 4892 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1279 случаев (26,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Озвучена новая версия появления коронавируса. Он может быть старше на несколько лет

По мнению исследователей, вирус оказался в лаборатории в Ухани задолго до пандемии.

Скончалось от CoViD-19 за сутки 55 человек. Общее число жертв эпидемии составило в стране 15 740 человек. Выздоровело ещё 3133 человека. Инфекцию нового типа победил уже 736 101 человек.

В России меж тем на второй этап исследований переведена ещё одна вакцина от коронавируса — от центра "Вектор". Первая уже зарегистрирована, началось её производство. В Минздраве отмечали, что препарат формирует длительный иммунитет, который будет действовать до двух лет. Всемирная ассоциация здравоохранения сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса.

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