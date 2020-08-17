За сутки в России выявили 4892 человека с коронавирусом

Данные: Оперативный штаб
За минувшие сутки в России выявлено 4892 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Меньше фиксировали только 23 апреля. Общее число выявленных случаев теперь составляет 927 745.
— За последние сутки в России выявлено 4892 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1279 случаев (26,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.
Озвучена новая версия появления коронавируса. Он может быть старше на несколько летПо мнению исследователей, вирус оказался в лаборатории в Ухани задолго до пандемии.
Скончалось от CoViD-19 за сутки 55 человек. Общее число жертв эпидемии составило в стране 15 740 человек. Выздоровело ещё 3133 человека. Инфекцию нового типа победил уже 736 101 человек.
В России меж тем на второй этап исследований переведена ещё одна вакцина от коронавируса — от центра "Вектор". Первая уже зарегистрирована, началось её производство. В Минздраве отмечали, что препарат формирует длительный иммунитет, который будет действовать до двух лет. Всемирная ассоциация здравоохранения сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса.