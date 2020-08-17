Центр вирусологии "Вектор" начал второй этап испытаний вакцины против CoViD-19

В новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" стартовал второй этап испытаний вакцины против коронавируса. Участники испытаний чувствуют себя хорошо, пока не было выявлено никаких отрицательных реакций организма человека на препарат, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Да, конечно [второй этап стартовал]. Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения, — заявила журналистам Попова.

Руководитель ведомства уточнила, что Россия, как и все прочие страны, стремится получить сразу несколько разных действующих вакцин от коронавируса.

— Абсолютно точно в каждой стране и в Российской Федерации должно быть несколько разных вакцин, чем сегодня и занимаемся, — ответила Попова на вопрос о разнице вакцин центров имени Гамалеи и "Вектор".

Напомним, президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе.