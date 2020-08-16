Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Примерно через месяц после производства необходимого количества доз вакцины в России начнётся массовая прививочная кампания против коронавируса. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он объяснил, что большая часть из уже наработанных объёмов вакцины пойдёт на послерегистрационное исследование.
— После этого остальная продукция пойдёт на гражданский оборот. Задержка две-три недели, может быть, месяц, — рассказал РИА "Новости" эксперт.
Глава Минздрава рассказал Лайфу, как будет проходить вакцинация от коронавируса в РоссииПо его словам, в первую очередь будет удовлетворяться внутренний спрос на препарат.
Напомним, президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе.
В Минздраве отмечали, что вакцина формирует длительный иммунитет. Он может сохраняться до двух лет. Всемирная ассоциация здравоохранения сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса.