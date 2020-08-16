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Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Часть произведённого препарата будет отправлена на пострегистрационное исследование.

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Фото © ТАСС / Fotoarena via ZUMA Press / Cadu Rolim

Примерно через месяц после производства необходимого количества доз вакцины в России начнётся массовая прививочная кампания против коронавируса. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он объяснил, что большая часть из уже наработанных объёмов вакцины пойдёт на послерегистрационное исследование.

После этого остальная продукция пойдёт на гражданский оборот. Задержка две-три недели, может быть, месяц, — рассказал РИА "Новости" эксперт.

Глава Минздрава рассказал Лайфу, как будет проходить вакцинация от коронавируса в России

По его словам, в первую очередь будет удовлетворяться внутренний спрос на препарат.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе.

В Минздраве отмечали, что вакцина формирует длительный иммунитет. Он может сохраняться до двух лет. Всемирная ассоциация здравоохранения сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса.

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