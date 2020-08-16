Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Примерно через месяц после производства необходимого количества доз вакцины в России начнётся массовая прививочная кампания против коронавируса. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он объяснил, что большая часть из уже наработанных объёмов вакцины пойдёт на послерегистрационное исследование.

— После этого остальная продукция пойдёт на гражданский оборот. Задержка две-три недели, может быть, месяц, — рассказал РИА "Новости" эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе.