Глава Минздрава рассказал Лайфу, как будет проходить вакцинация от коронавируса в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с Лайфом раскрыл подробности о первой в мире вакцине от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По его словам, западные специалисты сомневаются в её качестве, поскольку не обладают достаточной информацией.

— Поскольку коллеги [с Запада] не совсем владеют вопросом, что вакцина выпущена на платформе, на которой сделано уже шесть продуктов, поэтому и высказываются, — сказал он.

Мурашко уточнил, что клинические исследования препарата продолжатся, а в ближайшие дни будет опубликована расширенная информация о нём. Он также отметил, что в первую очередь применять вакцину будут к тем россиянам, кто постоянно контактирует с людьми из группы риска по коронавирусу. По его словам, первая вакцина поступит в регионы уже в текущем месяце.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов о количестве заявок на покупку российской разработки, министр заявил, что, несмотря на поток предложений, пока "мы его не продаём" — в первую очередь лекарство будет направляться для обеспечения внутренних потребностей России. Мурашко также уточнил, что к настоящему моменту нет каких-либо данных, ограничивающих применение препарата, за исключением беременности — в этом случае вакцинацию стоит перенести.