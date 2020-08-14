СМИ: США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса

США отказались от помощи России в вопросах разработки вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на неназваных российских чиновников сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что Москва предложила Вашингтону сотрудничество в рамках их программы "Сверхзвуковая скорость". По данным телеканала, РФ была максимально открыта к обмену опытом, что позволило бы производить российскую вакцину в США. Однако Штаты сейчас "закрыты для российских медицинских достижений".

— С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение, не принимаются в США из-за этого недоверия, — отметил один из собеседников телеканала.