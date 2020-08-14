СМИ: США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса

США отказались от помощи России в вопросах разработки вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на неназваных российских чиновников сообщает телеканал CNN.
Российскую вакцину от коронавируса осенью испытают на ФилиппинахПроверка начнётся после завершения двух этапов тестирования в РФ.
Отмечается, что Москва предложила Вашингтону сотрудничество в рамках их программы "Сверхзвуковая скорость". По данным телеканала, РФ была максимально открыта к обмену опытом, что позволило бы производить российскую вакцину в США. Однако Штаты сейчас "закрыты для российских медицинских достижений".
— С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение, не принимаются в США из-за этого недоверия, — отметил один из собеседников телеканала.
Трамп проинформирован о регистрации российской вакцины от CoViD-19Кроме того, ему также сообщают о процессе создания американского препарата, который проходит активные испытания.
Впрочем, в США уверены в "непригодности" российской вакцины, а один из собеседников телеканала заявил, что лекарство не будут испытывать даже на обезьянах.