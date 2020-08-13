Трамп проинформирован о регистрации российской вакцины от CoViD-19

Он отметил, что отечественный препарат отличается от иностранных тем, что он двухкомпонентный.

Гинцбург заявил, что российская вакцина будет защищать от коронавируса не менее двух лет Он отметил, что отечественный препарат отличается от иностранных тем, что он двухкомпонентный.

При этом она не стала комментировать достижение России в вопросе разработки препарата от CoViD-19, отметив лишь то, что Трампа также информируют о процессе создания американской вакцины, которая проходит активные испытания "в соответствии со стандартами для американских вакцин, чтобы доказать их эффективность и безопасность".