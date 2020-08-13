Трамп проинформирован о регистрации российской вакцины от CoViD-19

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что президент США Дональд Трамп в курсе о регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции.
— Президента проинформировали об этом, — рассказала Макинани, отвечая на вопрос журналистов, знает ли американский лидер о российской вакцине.
Гинцбург заявил, что российская вакцина будет защищать от коронавируса не менее двух летОн отметил, что отечественный препарат отличается от иностранных тем, что он двухкомпонентный.
При этом она не стала комментировать достижение России в вопросе разработки препарата от CoViD-19, отметив лишь то, что Трампа также информируют о процессе создания американской вакцины, которая проходит активные испытания "в соответствии со стандартами для американских вакцин, чтобы доказать их эффективность и безопасность".
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Глава государства заявил, что препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве РФ сообщили, что препарат формирует длительный и устойчивый иммунитет. А ВОЗ сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса. Стало известно, что средство от CoViD-19 будет производиться в Бразилии.