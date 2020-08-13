Гинцбург заявил, что российская вакцина будет защищать от коронавируса не менее двух лет

Российская вакцина от коронавирусной инфекции, которая была создана специалистами в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, способна обеспечить защиту от CoViD-19 минимум на два года. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал руководитель научного центра Александр Гинцбург.

— Время действия вакцины, её защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет, — отметил Гинцбург.

Он также добавил, что вакцина, сделанная в России, полностью безопасна для людей и при регистрации были соблюдены все необходимые нормы и правила законодательства.