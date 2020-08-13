Гинцбург заявил, что российская вакцина будет защищать от коронавируса не менее двух лет

Российская вакцина от коронавирусной инфекции, которая была создана специалистами в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, способна обеспечить защиту от CoViD-19 минимум на два года. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал руководитель научного центра Александр Гинцбург.
— Время действия вакцины, её защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет, — отметил Гинцбург.
Названа экспортная цена российской вакцины от коронавирусаПрепарат подешевеет, как только наладится серийный выпуск.
Он также добавил, что вакцина, сделанная в России, полностью безопасна для людей и при регистрации были соблюдены все необходимые нормы и правила законодательства.
Кроме того, Гинцбург поведал, что российский препарат отличается от иностранных тем, что он двухкомпонентный. А критику отечественной вакцины, которая исходит из других стран, он связал с высокой конкуренцией.
Российскую вакцину от коронавируса осенью испытают на ФилиппинахПроверка начнётся после завершения двух этапов тестирования в РФ.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Глава государства заявил, что препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве РФ сообщили, что препарат формирует длительный и устойчивый иммунитет. А ВОЗ сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса. Стало известно, что средство от CoViD-19 будет производиться в Бразилии.