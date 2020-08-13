Учёные предложили лечить коронавирус с помощью радиации

Учёные из США и Канады предложили лечить коронавирусную инфекцию при помощи метода, основанного на использовании ионизирующей радиации. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что учёные из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде заявили о способности низких доз рентгеновских лучей снижать смертность от пневмонии в среднем примерно на 20%.

— Пневмония возникает как иммунный ответ на инфекцию, когда альвеолы ​​воспаляются и выделяют жидкость, нарушая функцию газообмена. При вирусной инфекции для синтеза провоспалительных цитокинов и хемокинов запускаются иммунные клетки. Накопленные данные указывают на противовоспалительный эффект, вызванный низкими дозами радиации, — говорится в тексте исследования.

В свою очередь, в Штатах уже успели опробовать данную методику на госпитализированных пациентах с коронавирусом. Те, кто получал такое лечение, выздоравливали гораздо быстрее. Правда, исследователи отмечают, что последствия и эффекты этого метода ещё лишь предстоит изучить.