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Учёные предложили лечить коронавирус с помощью радиации

Правда, последствия и эффекты такого метода ещё лишь предстоит изучить.

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Фото © Pixabay

Учёные из США и Канады предложили лечить коронавирусную инфекцию при помощи метода, основанного на использовании ионизирующей радиации. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что учёные из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде заявили о способности низких доз рентгеновских лучей снижать смертность от пневмонии в среднем примерно на 20%.

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Это же касается и тех, кто курит обычные или электронные сигареты.

Пневмония возникает как иммунный ответ на инфекцию, когда альвеолы ​​воспаляются и выделяют жидкость, нарушая функцию газообмена. При вирусной инфекции для синтеза провоспалительных цитокинов и хемокинов запускаются иммунные клетки. Накопленные данные указывают на противовоспалительный эффект, вызванный низкими дозами радиации, — говорится в тексте исследования.

В свою очередь, в Штатах уже успели опробовать данную методику на госпитализированных пациентах с коронавирусом. Те, кто получал такое лечение, выздоравливали гораздо быстрее. Правда, исследователи отмечают, что последствия и эффекты этого метода ещё лишь предстоит изучить.

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Через него можно будет сообщать о своём состоянии.

Другие учёные полагают, что лучевая терапия в низких дозах может уменьшить воспаление при CoViD-19, однако также она может убить B- и T-клетки иммунной системы, необходимые для борьбы с коронавирусом.

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