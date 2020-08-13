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В ВОЗ рассказали, передаётся ли CoViD-19 через еду

Кроме того, представители организации поведали о возможности подхватить инфекцию через упаковку.

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Фото © Pixabay

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что на данный момент не зарегистрировано свидетельств передачи коронавирусной инфекции через еду. Об этом он рассказал в ходе брифинга в Женеве.

Нет свидетельств того, что продуктовая цепочка участвует в передаче вируса, — поведал Райан.

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Учёные проанализировали распространение вируса в 126 странах.

При этом, как отметила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, инфекция может оставаться на упаковках, как это произошло с пачками куриных крыльев, привезённых из Бразилии в Китай.

Насколько мы понимаем, Китай провёл тестирование упаковок. Было протестировано несколько сотен штук, из которых только 10 показали позитивный результат. Действительно, вирус может оставаться на поверхностях какое-то время. Но если вирус находится в еде, то он может быть уничтожен, как и другие вирусы, при готовке, — подчеркнула представитель ВОЗ.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции способна обеспечить защиту от CoViD-19 минимум на два года. Он также заметил, что отечественный препарат отличается от иностранных тем, что он двухкомпонентный.

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